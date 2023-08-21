Балицкий: три группировки ВСУ уничтожены при попытке прорыва у села Вербовое Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ночь на 21 августа Вооруженные силы Украины попытались прорвать российскую оборону неподалеку от села Вербовое на Запорожском направлении, но были уничтожены. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены, — говорится в сообщении.

Также Балицкий рассказал, что противник попытался замаскировать РСЗО «Град» в лесополосе, но в результате огневого поражения удалось уничтожить и установку, и маркировщиков.

Всего же за сутки ВСУ потеряли 133 бойца на Запорожском направлении, а также четыре артиллерийских установки и четыре миномета. Балицкий также добавил, что командование украинских войск ежедневно бросает солдат на убой.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что в рядах ВСУ расстреливают собственных бойцов, которые отказываются идти в наступление на российские позиции.