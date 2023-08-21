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НовостиПолитика21 августа 2023 9:31

МИД КНР: Пекин продолжит космическое сотрудничество с РФ после потери “Луны-25”

Российская исследовательская станция столкнулась с Луной при переходе на предпосадочную орбиту
Сергей ЧИКОВ
МИД КНР: Пекин продолжит космическое сотрудничество с РФ после потери “Луны-25”

МИД КНР: Пекин продолжит космическое сотрудничество с РФ после потери “Луны-25”

Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин открыт для международного космического сотрудничества в вопросе освоения и исследования Луны и после крушения российской станции “Луна-25”.

“Китай будет продвигать широкое сотрудничество по созданию Международной научной лунной станции”, — ответил Вэньбинь на вопрос о том, продолжит ли Пекин стремиться к партнерству с Россией в сфере освоения космоса после потери “Луны-25”.

Дипломат подчеркнул, что Китай продолжит занимать открытую позицию и придерживаться принципов всеобщего доступа к исследованию космоса и развития космических технологий для развития человеческой цивилизации.

Напомним, 20 августа “Роскосмос” официально подтвердил потерю станции “Луна-25”. Ведомство уточнило, что во время выхода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, в результате которой фактические параметры корректировочного импульса превысили расчетные, из-за чего станция перешла на неправильную орбиту и допустила столкновение с естественным спутником Земли.