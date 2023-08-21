Психолог Зберовский: синдром упущенного лета можно устранить четким планированием Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето подходит к концу, и каждый начинает оглядываться назад, подводить итоги уходящего времени. Если планы не удалось реализовать, а желаемое не осуществилось, то человек впадает в депрессию.

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал, что из-за этого может возникать синдром упущенного лета.

Оказывается, ощущение того, что время проходит зря, возникает в том случае, если человек много планирует или, наоборот, не строит никаких планов, а потом сожалеет, что ничего не сделано.

- Мы много о чем мечтаем каждое лето, но если нет четкого планирования по времени, по каким-то усилиям, то, конечно же, все оканчивается печально, - сообщил психолог РИАМО.

Ранее, психолог Наталья Наумова дала советы Life, как избавиться от синдрома "отложенного лета". Во-первых, сон не менее 8 и не более 12 часов (нормализация сна отчасти избавит вас от депрессивных ноток). Во-вторых, прогулки два часа в день на свежем воздухе. В-третьих, выделение времени на хобби и приятные для вас занятия.

Кстати, можно продлить лето и отправиться на отдых в сентябре. OneTwoTrip назвал самые популярные города. В Сочи хотят отдохнуть22,3%, в Петербурге – 10,1%, в Москве - 9,6% россиян. - Кроме того, в список городов в бархатный сезон также вошли Екатеринбург (4,1%), Казань (3,7%), Махачкала (3,6%), Калининград (3,5%), Анапа (3,4%), Геленджик (2,8%) и Нижний Новгород (1,9%)., - сообщает «Газета.Ru».