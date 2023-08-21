Захарова назвала замечательным решением дать судну имя Владимира Сунгоркина

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала замечательным решение назвать судно именем Владимира Сунгоркина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала замечательным решение назвать судно именем Владимира Сунгоркина.

«Уникальный человек! Какое замечательное решение принято. Семь футов под килем!!!», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в память о редакторе «КП» была названа улица в его родном Хабаровске, а теперь во Владивостоке появится судно «Владимир Сунгоркин».

Как сообщалось, буксир будет находиться во Владивостокском морском рыбном порту и сможет обслуживать любые суда, в том чисел и супертанкеры. На данный момент в состав Владморрыбпорта входят четыре буксира, однако новый станет самым мощным.

Владимир Сунгоркин умер в сентябре прошлого года. Его сердце отказало во время экспедиции, которая проходила в Приморье для сбора материала к книге о первопроходце-земляке Владимире Арсеньеве.