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НовостиОбщество21 августа 2023 9:38

Захарова назвала замечательным решением дать судну имя Владимира Сунгоркина

Дипломат назвала Владимира Сунгоркина уникальным человеком
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала замечательным решение назвать судно именем Владимира Сунгоркина.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала замечательным решение назвать судно именем Владимира Сунгоркина.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала замечательным решение назвать судно именем Владимира Сунгоркина.

«Уникальный человек! Какое замечательное решение принято. Семь футов под килем!!!», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в память о редакторе «КП» была названа улица в его родном Хабаровске, а теперь во Владивостоке появится судно «Владимир Сунгоркин».

Как сообщалось, буксир будет находиться во Владивостокском морском рыбном порту и сможет обслуживать любые суда, в том чисел и супертанкеры. На данный момент в состав Владморрыбпорта входят четыре буксира, однако новый станет самым мощным.

Владимир Сунгоркин умер в сентябре прошлого года. Его сердце отказало во время экспедиции, которая проходила в Приморье для сбора материала к книге о первопроходце-земляке Владимире Арсеньеве.