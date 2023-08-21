На саммите БРИКС в Йоханнесбурге примут участие более 40 глав государств Фото: REUTERS

Более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который пройдет 22-24 августа. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел ЮАР Нельсон Кгвете.

— Более 40 глав государств примут участие, — сообщил он.

Также ранее стало известно, что Южно-Африканская Республика пригласила на саммит более 60 стран, а в ходе проведения будет предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страны-участницы БРИКС могут изменить мировую экономику и все международные отношения. Он также отметил, что у объединения есть рыночный и экономический потенциал, а также политическое влияние и сотрудничество в целях развития всех стран.

Рамафоса подчеркнул, что коллективное мнение всех членов БРИКС основывается на призывах к созданию управляемого и справедливого мира.