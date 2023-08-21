Военный эксперт Леоненков: истребители прибудут на Украину с пилотами-наемниками Фото: Александр КОЦ

Украина получит американские истребители-бомбардировщики F-16, но это, по мнению военных экспертов, не поможет изменить ситуацию.

О том, что F-16 был создать в 70-х годах, в Киеве стараются не думать, а ведь современная техника принципиально отличается и имеет большую мощность.

Российские ПВО и РЭБ значительно усилились за последние годы, был также учтен опыт СВО.

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что западные истребители F-16 прибудут на Украину в самые ближайшие сроки. Экипаж будет сопровождать технику, чтобы сразу вывести ее на поле. Пилотов-наемников наберут из отставников. А первые вылеты будут осуществлять из Польши и Румынии.

По его мнению эксперта, у России есть единственный вариант серьезного ответа.

- Противодействие с нашей стороны только одно: полное закрытие неба над б/УССР. Но для этого нужна политическая воля, - цитирует слова Леонкова Царьград.

А тем временем, Израиль заключил оборонную сделку по экспорту современной системы противоракетной обороны Германии. Продажу Arrow-3 уже одобрили США. ФРГ — один из основных поставщиков оружия Украине, поэтому не стоит исключать, что израильская ПРО попадет в руки киевскому режиму.

Военный эксперт Василий Дандыкин не исключает, что Arrow-3 может попасть на Украину, но это ей выйдет боком, передает телеканал "360".

А экс-разведчик ВС США Скотт Риттер 20 августа заявил, что истребители F-16 американского производства не соответствуют современным стандартам и представляют серьезную опасность для пилотов Вооруженных сил Украины, пишет газета "Известия".