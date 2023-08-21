Больше половины россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне рассказали, как относятся к съемному жилью. 63% респондентов признались, что хотя бы раз снимали жилье, а 25% и до сих пор арендуют его. Большинство – 58% - выбирают для аренды однокомнатные квартиры, двух- или трехкомнатные предпочитают 24%, таунхаусы -12%, за студию высказалось 6%.

Съемное жилье россияне выбирают по причине постоянного переезда (13%), из-за отсутствия денег на собственную квартиру(10%), не хотят обременять себя ипотекой (9%).

При выборе съемного жилья люди обращают внимание на стоимость, хорошее расположение квартиры, место, хороший ремонт, транспортную доступность.

При этом, 64% опрошенных считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жилье. Это показал опрос СК «Росгосстрах», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее, депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить 50%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг студентам, вынужденным снимать жилье. Об этом пишет RT.

Кстати, риэлторские компании также выступили с инициативой выплачивать субсидии на аренду жилья в размере до 30% семейным парам, которые состоят в официальном браке более трех лет. Это удачная инициатива, которая защитит арендаторов и собственников и позволит вывести рынок аренды из серой зоны, отметил в беседе с телеканалом «360» юрист, риелтор, эксперт по недвижимости, руководитель отдела продаж агентства ЦСИИ Герман Борисов.

Тем временем, в России увеличат сумму льготной ипотеки для многодетных семей. Так, если семьи решат купить жилье площадью свыше 60 квадратных метров, то сумма кредита будет увеличена до девяти миллионов рублей. Если же граждане запланировали приобретение квартиры на 80 "квадратов" и больше, то ипотека увеличивается до 12 миллионов, сообщает «Царьград».