Райффайзенбанк ужесточит комиссию на переводы в долларах с 1 сентября 2023 года Фото: REUTERS

Райффайзенбанк с сентября текущего года введет комиссию за входящие денежные переводы в долларах, которая составит 50% от суммы перевода. Об этом сообщается на сайте банка.

Как уточняется, минимальная сумма комиссии будет 1 тысяча долларов, а максимальный порог составит 10 тысяч долларов.

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», - сказано в заявлении банка.

Напомним, в начале июля 2023 года Райффайзенбанк приостановил переводы в евро в несколько стран мира из-за ограничений, которые ввели банки-корреспонденты. Позже банк предупредил своих клиентов о временной приостановке приема, а также покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физических лиц с 1 августа текущего года.