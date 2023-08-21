Аналитик Белл: Запад ищет невоенные пути решения конфликта на Украине

Эксперт Белл: Запад рассматривает невоенные пути решения конфликта на Украине Фото: REUTERS

Вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл заявил, что отсутствие успехов у ВСУ в текущем наступлении заставляет западных союзников Зеленского искать альтернативные пути разрешения конфликта.

“За кулисами западные лидеры уже ищут варианты”, — написал эксперт в статье для Sky News.

Белл отметил, что недавние заявления главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена о возможном вступлении Украины в альянс в обмен на территориальные уступки России являются хорошим доказательством его слов.

Также он подчеркнул, что украинские войска понесли огромные потери в ходе наступления, а истощение запасов техники и оружия у западных партнеров Киева также способствуют пересмотру Западом своей позиции по Украине.

Напомним, ранее Белл отмечал, что в случае отсутствия успехов у ВСУ к концу лета 2023 года Запад может полностью отказаться от финансирования киевского режима.

Американское издание Washington Post также отмечало, что отсутствие успехов у Киева в текущем наступлении заставляет Запад сомневаться в способности украинской армии добиться обещанных результатов.