Друзья пропавшего в коллекторе диггера Маркушкина удивлены его решением

Друзья пропавших в коллекторе диггеров: странно, что решились на опасный поход Фото: СОЦСЕТИ

В Москве спасатели ищут пропавшую диггерскую группу. В воскресенье они отправились на экскурсию по подземному коллектору Неглинки и могли утонуть из-за сильного дождя.

Тела трех человек уже удалось найти.

Друзья москвича Дмитрия Маркушкина, он тоже был на экскурсии, были удивлены, увидев ее фамилию среди пропавших. Все, кто его знал, говорят, что Дмитрий был очень осторожным человеком.

Как стало известно сайту mk.ru, Дмитрий долгое время работал в пиар-службе группы компаний «ЛАНИТ» – концерна, предоставляющего широкий спектр IT-услуг. Он занимал высокий пост заместителя директора по маркетингу.

Друзья отмечают, что Маркушин был «осторожен, даже боязлив».

- Экстрим – это не про него, – рассказал один из приятелей Дмитрия.

Недавно он был на Камчатке, где сплавлялся с 15-летней дочерью на байдарках, после признавался, что «испытал настоящую панику». И это произошло потому, что оказался заперт в комнате гостиничного домика: заело ручку.

Не исключено, что подобная экскурсия была попыткой избавиться от собственных страхов.

Маркушин жил отдельно от семьи, стал увлекаться религиозной тематикой.

- Он пытался обратить в лоно церкви и 15-летнюю дочь, хотя та не испытывала особого энтузиазма от папиных инициатив, - рассказывают в окружении мужчины.

Организацией экскурсии занимался сам Дмитрий, вместе с ним отправилась дочь и его 17-летний племянник Глеб. Парень взял на прогулку свою девушку Викторию.

Экскурсию заказали в интернете на одном из сайтов. Но почему-то требования безопасности проигнорировали. Когда идет дождь, экскурсии не проводятся. А в воскресенье в Москве случился настоящий тропический ливень, выпало до 40% осадков.

- Но поход все же состоялся, - отмечают в окружении Маркушина.

Точное число участников экскурсии пока не известно.