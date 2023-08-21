В ВОЗ начали склоняться к версии о естественном происхождении COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала с большим вниманием относиться к версии о естественном происхождении COVID-19, а изначально превалирующая версия, с утечкой из лабораторий, отходит на второй план. Об этом заявил газете Financial Times главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар.

«Становится все более понятным, что естественное происхождение (COVID-19) гораздо более вероятно. Но невозможно игнорировать географию, игнорировать центр (Уханьскую лабораторию)», - заявил Фаррар.

Организация открыта для рассмотрения любых версий происхождения версии коронавируса, из-за которой началась пандемия по всему миру, и пока не отказывается ни от версии с лабораторией, ни от распространения вируса из-за поедания животных.

При этом новую миссию в Китай ВОЗ уже отправлять не намерена, за исключением «полной готовности» Пекина поделиться информацией, чего, как считает Фаррар, не произойдёт.

Ранее KP.RU сообщил, что существует вероятность дальнейших мутаций COVID-19, что может привести к появлению более опасного штамма.