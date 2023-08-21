Названы сроки начала слива воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии Фото: REUTERS

Японское правительство приступило к финальному этапу утверждения четверга, 24 августа, в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщил телеканал NHK, ссылаясь на источники.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что японские власти собираются во вторник, 22 августа, утвердить сроки слива воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Отмечалось, что в этот день состоится заседание профильных министров страны, в рамках которого пройдет обсуждение мер по обеспечению безопасности во время слива очищенной от радиации воды.

Напомним, ранее Китай ввел запрет на импорт продуктов из десяти японских префектур, в том числе Фукусимы. Такое заявление Китайское главное таможенное управление сделало в ответ на планы Токио сбросить в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1».

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что такие планы вызывают вопросы, призвав Токио информировать о планах сброса воды с атомной электростанции.