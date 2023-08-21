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НовостиПроисшествия21 августа 2023 10:49

Гладков: ВСУ сбросили осколочный боеприпас на село Новостроевка-Вторая

Поврежден один легковой автомобиль, пострадавших нет
Роман ПОЛОСИКОВ
Гладков: ВСУ сбросили осколочный боеприпас на село Новостроевка-Вторая

Гладков: ВСУ сбросили осколочный боеприпас на село Новостроевка-Вторая

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на село Новостроевка-Вторая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа - противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета, — говорится в сообщении.

Также он добавил, что в результате происшествия повреждения получил один легковой автомобиль. Жертв в результате инцидента нет.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что российская система противовоздушной обороны за сутки сбила 12 целей на подлете к Белгороду. Последствия падения беспилотников на месте уточняют оперативные службы.