Президент Бразилии хочет лично обсудить с Путиным вопросы по саммиту БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хотел бы иметь возможность лично обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопросы повестки предстоящего саммита БРИКС.

Путин примет участие в саммите "пятерки" по видеосвязи. Российскую делегацию на саммите БРИКС очно представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лула да Силва отметил, что Лавров - очень важный и опытный дипломат, однако ему хотелось бы, чтобы на саммите присутствовал президент России.

"Мы будем обсуждать важные глобальные вопросы, такие как мир и борьба с неравенством, и мне бы очень хотелось иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным", - цитирует главу Бразилии газета Globo.

Напомним, саммит БРИКС в Йоханнесбурге стартует во вторник, 22 августа, и продлится до 24 августа.