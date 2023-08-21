Президент Бразилии хочет лично обсудить с Путиным вопросы по саммиту БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хотел бы иметь возможность лично обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопросы повестки предстоящего саммита БРИКС.
Путин примет участие в саммите "пятерки" по видеосвязи. Российскую делегацию на саммите БРИКС очно представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лула да Силва отметил, что Лавров - очень важный и опытный дипломат, однако ему хотелось бы, чтобы на саммите присутствовал президент России.
"Мы будем обсуждать важные глобальные вопросы, такие как мир и борьба с неравенством, и мне бы очень хотелось иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным", - цитирует главу Бразилии газета Globo.
Напомним, саммит БРИКС в Йоханнесбурге стартует во вторник, 22 августа, и продлится до 24 августа.