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НовостиВ мире21 августа 2023 10:51

Президент Бразилии хочет лично обсудить с Путиным вопросы по саммиту БРИКС

Российскую делегацию на саммите в Йоханнесбурге возглавит Сергей Лавров
Дарья ЧИПУРНАЯ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хотел бы иметь возможность лично обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопросы повестки предстоящего саммита БРИКС.

Путин примет участие в саммите "пятерки" по видеосвязи. Российскую делегацию на саммите БРИКС очно представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лула да Силва отметил, что Лавров - очень важный и опытный дипломат, однако ему хотелось бы, чтобы на саммите присутствовал президент России.

"Мы будем обсуждать важные глобальные вопросы, такие как мир и борьба с неравенством, и мне бы очень хотелось иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным", - цитирует главу Бразилии газета Globo.

Напомним, саммит БРИКС в Йоханнесбурге стартует во вторник, 22 августа, и продлится до 24 августа.