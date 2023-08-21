Серия взрывов прогремела в Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Серия взрывов в ночь на понедельник, 21 августа, прогремела в Гааге, а также в Амстердаме и Влардингене, в результате чего были повреждены несколько жилых зданий, а также магазин и автомобиль. Об этом пишет газета NL Times, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге... Никто не пострадал», - передает издание.

Как сообщают правоохранительные органы, взрыв во Влардингене произошел в 2.30 по местному времени (3.30 мск) недалеко от магазина. Отмечается, что из-за этого взрыва были выбиты витрины, а также повреждена дверь и обгорел фасад.

Два взрыва в Амстердаме прогремели около 4.50 и 7.00 утра (около 5.50 и 8.00 мск), после чего начался пожар. В Гааге взрывное устройство сработало недалеко от жилого дома примерно в 1.10 по местному времени (2.10 мск), из-за чего загорелась дверь дома, а также стоящая рядом машина.

Напомним, в начале этого месяца взрыв произошел в порту Турции Дериндже на Мраморном море, в результате чего были повреждены 13 из 16 элеваторов.