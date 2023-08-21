Крупный пожар разгорелся в здании культурного центра в Стамбуле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В европейской части Стамбула в районе Эсенюрт разгорелся крупный пожар в многоэтажном здании культурного центра имени Эрола Олчока. Об этом рассказал телеканал TPT.

На данный момент причина возгорания неизвестна, а на месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов. Очевидцы сообщают, что черные клубы дыма поднимаются на десятки метров, а их видно даже из других районов Стамбула.

Огонь успел охватить почти все помещения и экстренные службы не исключают, что он может перекинуться на соседние здания, расположенные практически вплотную. Пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших и погибших в результате инцидента на данный момент нет.

Ранее стало известно, что крупный лесной пожар на испанском острове Тенерифе вышел из-под контроля. Местные власти подняли уровень опасности до второго из трех, а примерно 4,5 тысячи жителей вынуждены покинуть свои дома.