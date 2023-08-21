Опубликована деловая программа Восточного экономического форума 2023 Фото: Росконгресс

Стало известно, какая деловая программа ожидает гостей и участников Восточного экономического форума 2023 года (ВЭФ-2023), который организован Фондом Росконгресс, и запланирован на 10-13 сентября в Владивостоке.

«Десять лет назад Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Одним из важных и эффективных инструментов развития макрорегиона стал Восточный экономический форум, который ежегодно посещает более 7 тыс. человек из более чем 60 стран мира», - сказал зампред правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев добавил, что в ходе ВЭФ-2023 будет проведена ревизия сделанного за последние десять лет, участники обсудят развитие российской экономики в новых геополитических реалиях, меры безопасности для движения капитала и новые форматы взаимодействия с зарубежным бизнесом.

Ответственным секретарём ВЭФ станет советник президента РФ Антон Кобяков, который подчеркнул, что в 2023 году форум уделит особое внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству, анонсировав масштабную работу по повестке интеграционных объединений. Согласно плану деловой программы форума, будет шесть тематических блоков:

Блок №1 - «Международное сотрудничество в изменившемся мире», посвящён взаимодействию Дальнего Востока с международными организациями, Китаем, соседствующими странами и научной дипломатии в Азии. Второй блок - «Логистика перемен», он затронет развитие новых логистических маршрутов на Дальнем Востоке, улучшение существующих, а также укрепление Севморпути в статусе глобальной транспортной артерии.

Сессия «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?» будет посвящена результатам, которых ВЭФ уже удалось добиться, и планам на будущее. Участники определят дальнейшие векторы развития восточной части России, обсудят промышленность и переработку ресурсов. Четвёртый блок, «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», посвящён кибербезопасности России, беспилотникам и в целом, внедрению цифровых технологий в экономику.

«Дальний Восток будущего» - это пятый тематический блок, посвящённый развитию дальневосточных городов, и тому, как они будут выглядеть в будущем. Сюда же входит соцобеспечение, работа над улучшением уровня жизни граждан, здравоохранением и сохранение традиций коренных народов. Последний блок - «Образование и воспитание как основа независимости», он будет посвящён образованию, народосбережению на Дальнем Востоке, а также программе «Приоритет-2030. Дальний Восток».

Помимо всего прочего, на ВЭФ-2023 запланированы деловые встречи с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.