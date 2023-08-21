Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Старорайского в ДНР

ПВО сбила украинский самолет Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в своей ежедневной сводке от 21 августа сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации в Донецкой Народной Республике.

Так, за минувшие сутки российская ПВО сбила самолет Су-25 Воздушных сил Украины в небе над населенным пунктом Старорайское в ДНР.

Кроме того, российские силы перехватили три американских реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 18 августа российская истребительная авиация сбила два украинских Су-25 над Малой Токмачкой в Запорожской области.

Накануне стало известно, что Украина не получит от Швеции истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen, которые, как и F-16, украинский президент Владимир Зеленский так активно выпрашивает у западных кураторов.