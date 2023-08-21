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НовостиПроисшествия21 августа 2023 11:49

Губернатор Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках в Московской области

Ранее Минобороны сообщало о двух сбитых вражеских БПЛА, летящих на Москву
Сергей ЧИКОВ
Губернатор Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках ВСУ в Московской области

Губернатор Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках ВСУ в Московской области

Фото: REUTERS

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину подробности попытки атаки украинских беспилотников по Москве 21 августа.

В ходе рабочей встречи с президентом Воробьев отметил, что вражеские БПЛА были сбиты системами противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, 21 августа Минобороны России сообщило о двух украинских беспилотниках, которые были обнаружены и сбиты российскими системами ПВО в Московской области.

Позже Воробьев сообщил, что при падении обломков одного из сбитых БПЛА пострадали два мирных жителя. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, женщина от госпитализации отказалась.

Также 21 августа украинский беспилотник был сбит на территории Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что в результате этого инцидента пострадавших нет.