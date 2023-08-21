Один из руководителей Одесской железной дороги задержан за диверсию

Фото: Мила СТРИЖ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на переводах станции «Херсон». Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в УФСБ Херсонской области, уточнив, что такие действия привели к временному нарушению снабжения группировки российских войск.

«УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации», - сказано в заявление спецслужбы.

Как уточняется, задержанный спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции в феврале прошлого года, сделав это непригодными для эксплуатации, что временно нарушило снабжение российской армии.

Напомним, на прошлой неделе, 16 августа, глава администрации Зерноградского городского поселения в Ростовской области Ирина Полищук сообщил о диверсии на городском водоводе. По его словам, были разрушены коммунальные трубы, однако позже авария была устранена.