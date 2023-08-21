Начальная военная подготовка в России будет включать в себя противодействие БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальная военная подготовка для учеников 10-11 классов в России будет включать в себя базовые знания о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), и противодействию им. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на программу курса.

«Иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА», — говорится в программе.

Напомним, что сенатор Артём Шейкин сообщал о планах по обучению школьников основам обращения и противодействия беспилотникам ещё месяц назад. Авторами этой инициативы стали члены совета по развитию цифровой экономики Совета Федерации, при этом инициативу сразу поддержали в Министерстве обороны и Минпросвещения.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2022 году стало известно о возвращении начальной военной подготовки в образовательную программу ОБЖ для 10-11 классов.