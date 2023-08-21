При взрыве в Токмаке в Запорожской области погиб один человек

При взрыве в Токмаке погиб один человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Токмакского района Запорожской области сообщила, что 21 августа в городе Токмак сработало спрятанное в мусорный бак взрывное устройство. В результате взрыва пострадали два человека, один из которых позже скончался в больнице.

“Установлено, что во время загрузки мусора в автомобиль коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после чего произошел взрыв. При взрыве пострадали два работника МУП "КП Контакт". Один из них скончался в больнице”, — сообщили в телеграм-канале администрации региона.

Напомним, несколькими днями ранее три человека погибли, а также несколько получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва в центре Донецка. Трагедия произошла около лицея №5 на Школьном бульваре. Очевидцы предполагали, что взрыв был вызван сбросом боеприпаса с беспилотника.