Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над территорией Белгородской области.

"21 августа около 14:30 по московскому времени киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении Минобороны.

Российское оборонное ведомство уточнило, что вражеский беспилотник был обнаружен и сбит над Белгородской областью.

Ранее KP.RU сообщил о двух сбитых украинских БПЛА в Подмосковье.