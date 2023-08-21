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НовостиПолитика21 августа 2023 12:31

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью

Российская система ПВО обнаружила и сбила вражеский БПЛА 21 августа
Дарья ЧИПУРНАЯ
Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над территорией Белгородской области.

"21 августа около 14:30 по московскому времени киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении Минобороны.

Российское оборонное ведомство уточнило, что вражеский беспилотник был обнаружен и сбит над Белгородской областью.

Ранее KP.RU сообщил о двух сбитых украинских БПЛА в Подмосковье.