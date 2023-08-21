Times: МИД Британии запретил называть Россию враждебным государством Фото: REUTERS

МИД Великобритании запретил чиновникам применять термин «враждебное государство» в отношении России, КНДР и Ирана, так как в ведомстве боятся «огорчить» Китай. Об этом проинформировала газета Times.

«Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp», - сообщило издание со ссылкой на источники.

По информации газеты, в МИД объясняют, что государства сами по себе не являются враждебными, они лишь могут совершать враждебные действия.

В Times добавили, что такой шаг является частью усилий по улучшению дипломатический отношений с Китаем и распространяется на другие страны, такие как Россия, КНДР и Иран.

В мае этого года Великобритания увеличила список антироссийских санкций, введя ограничительный меры в отношении 86 юридических и физических лиц, которые связаны с РФ. Позже власти Британии расширили санкции в отношении девяти россиян транспортными ограничениями.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Великобритания была и останется извечным врагом России, а любое должностное лицо Соединенного Королевства может рассматриваться в качестве законной цели Российской Федерации.