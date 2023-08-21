В Британии суд приговорил медсестру к пожизненному сроку за убийство младенцев Фото: Александр ГЛУЗ

В Британии вынесен приговор медсестре Люси Летби, которая убила семерых новорождённых, и намеревалась сделать то же самое с ещё шестью младенцами. Серийная убийца детей отправится за решётку на пожизненный срок, согласно решению суда. Об этом сообщило издание Sky News.

«Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение», - говорится в публикации.

Согласно материалам дела, 33-летняя Летби убивала младенцев, вводя воздух в их тела. В некоторых случаях это вызывало разрыв ещё неокрепшей диафрагмы. По данным британских СМИ, экс-медсестра может быть виновна ещё в 30 случаях, когда здоровью новорождённых был нанесён вред.

Мотивы, пока что, также остаются только на устах у британских журналистов. Звучали версии об «игре в Бога», о попытках привлечь внимание одного из врачей, и разумеется, о психических расстройствах, вызвавших маниакальное поведение. Сама Летби вины не признаёт, а её защита заявляет, что медсестру использовали, чтобы скрыть плачевное состояние больницы и систематические нарушения норм.

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