Обвиняемого в убийстве аспиранта из Габона в Екатеринбурге заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Данила Фомина, который обвиняется в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурант дела проведет под стражей один месяц и 29 суток до 17 октября включительно.

Напомним, что утром 18 августа в круглосуточном ресторане быстрого питания у Франсуа Нджелассили случилась словесная перепалка с компанией молодых людей, в ходе которого один мужчина достал острый предмет и ударил 32-летнего габонца.

После этого группа парней спешно покинула заведение, а приехавшая на место происшествия скорая не смогла спасти пострадавшего. Он умер от потери крови по пути в больницу. Полиция установила подозреваемого и теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.