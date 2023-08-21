Губернатор Амурской области принял участие в открытии музейного комплекса Албазинского острога

Губернатор Василий Орлов принял участие в церемонии открытия Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области начал работу новый музейный комплекс - копия Албазинского острога. В церемонии его открытия принял участие губернатор Василий Орлов. Уникальная крепость была построена в 17 веке на Амуре казаками-первопроходцами.

С острогом связана одна из самых ярких страниц в истории освоения Дальнего Востока - героическая осада Албазина. Почти год 700 казаков героически противостояли многочисленному маньчжурскому войску. В первозданном виде здание острога до наших дней не дошло, и его копия позволяет увидеть, как выглядел памятник русского зодчества.

«В создании копии Албазинского острога участвовали сотни людей: археологи, историки, строители, проектировщики. Благодарю всех, кто принимал участие в проекте. От нас с вами зависит то, как будет выглядеть наша страна в будущем и то, как мы воспитаем нашу молодежь», - отметил Василий Орлов.

Крепость построили в парке «Патриот», расположенном на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Начало работы музейного комплекса было приурочено к торжествам, посвященным Дню Государственного флага России. Праздник собрал около 8 тысяч участников. Для гостей в музейном комплексе прошло театрализованное представление, на полигоне ДВОКУ – смотр военной техники и стрелкового оружия. Свое мастерство перед зрителями продемонстрировали морские пехотинцы, экипажи боевых машин и рота почетного караула.

Во время праздника Василий Орлов передал в распоряжение училища квадрокоптеры и рюкзак-подавитель дронов. Новая техника будет использоваться для обучения курсантов.

За время работы губернатора Василия Орлова в Амурской области появились два парка «Патриот» - в Благовещенске и Белогорске. Кроме того, в 2023 году открылась первая очередь молодежного центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Ее построили на территории бывшего танкового училища в поселке Моховая Падь.