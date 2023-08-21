«Каждый день потери»: ВСУ обескуражены новым российским оружием Фото: REUTERS

Российская система дистанционного минирования «Земледелие» сильно мешает наступлению ВСУ. Об этом рассказали в издании The Wall Street Journal со слов украинских военнослужащих.

— Они способны выставить минные поля на расстоянии от 5 до 15 километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами, — говорится в публикации.

Также отмечается, что подобный слой защиты замедляет ВСУ и заставляет украинские подразделения занимать не самые выгодные позиции и становятся легкой мишенью для российских войск.

Один из украинских бойцов рассказал, что каждый день «минус сапер», который получает серьезные ранения, либо умирает.

Ранее стало известно, что российские саперы научились обезвреживать новые термобарические мины ВСУ. Их устанавливают при помощи дронов, а в действие они приводятся благодаря датчику движения.