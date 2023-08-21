Композитора Бреговича не пустили в Молдавию из-за пророссийской позиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербский музыкант и композитор Горан Брегович не смог попасть в Молдавию, где был запланирован музыкальный концерт, в ходе которого Брегович должен был выступать. При этом молдавские силовики прямо назвали композитору причину, по которой он не попал в республику - пророссийские взгляды. Об этом заявил глава молдавского МВД Адриан Ефрос.

«Брегович продемонстрировал пророссийские взгляды <...>. Были и другие мотивы запрета въезда на территорию Молдавии, которые были приняты во внимание органами безопасности», — заявил без утайки Ефрос.

Сам Брегович сообщил, что был крайне разочарован тем, что в аэропорту Кишинёва его заставили уехать, не объясняя причины. Музыкант очень часто ездит с гастролями по всей Европе, но нигде не сталкивался с подобным отношением. На защиту артиста встали и сербские власти - политики раскритиковали действия Молдавии, а МИД Сербии призвал Кишинёв к ответу.

Ранее KP.RU сообщил, что посла Молдавии вызвали в МИД России, так как Кишинёв сильно ограничил число сотрудников российских диппредставительств.