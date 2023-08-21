"Почта России" с 1 сентября перестанет принимать некоторые посылки без паспорта

"Почта России" с 1 сентября перестанет принимать некоторые отправления без паспорта Фото: Александр ГЛУЗ

"Почта России" с 1 сентября изменит правила отправки регистрируемых отправлений. По новому регламенту, заказные письма, бандероли и посылки не будут принимать без предъявления отправителем паспорта.

“С 1 сентября 2023 года изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность”, — сообщили на сайте почтового оператора.

Отмечается, что при подключении сервиса “Простая электронная подпись” сохранится возможность оплаты отправлений онлайн и возможность их сдачи без документов.

В апреле 2023 года Министерство цифрового развития РФ утвердило приказ, согласно которому с 1 сентября регистрируемые почтовые отправления нельзя принимать без идентификации их отправителей.

Сайт KP.RU разобрался, как устроены логистические хабы “Почты России”, как компания ежедневно работает над ускорением доставки отправлений по территории страны и рассказал пять историй сотрудников почты и в чем они видят преимущество работы в данной сфере.