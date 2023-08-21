В Уфе автомобиль провалился в яму из-за прорыва трубы

Фото с места ЧП

В Уфе колесо автомобиля провалилось в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Софьи Перовской. Начавшая бить из-под земли вода от канализации разлилась на участке между Авроры и Мубарякова. Местные жители обратили внимание, что она имеет неприятный запах и коричневый цвет. Об этом сообщило издание «Mkset».

Представитель аварийно-диспетчерской службы «Уфаводоканала» пояснил, что на Перовской возникло сразу несколько утечек. Их устраняют. Точные сроки окончания ремонтных работ коммунальщики не уточнили. В то же время в учреждении добавили, что готовы возместить ущерб владельцу провалившегося в яму автомобиля, если тот заявит претензии.

Известно, что буквально пару дней назад на той же улице уже регистрировалась утечка воды. Из-за этого около 30 домов остались без снабжения.

Напомним, у башкирской столицы с провалившимися под землю машинами особая история. Местные жители еще помнят прогремевший на всю страну инцидент, когда во дворе многоэтажки на улице Интернациональной «Лада Калина» буквально за несколько минут улетела в образовавшийся под ней провал. Найти легковушку так и не удалось.