Путин поручил Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников спецоперации

Путин поручил властям Подмосковья не ослаблять внимание к семьям участников спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поручил властям Подмосковья не ослаблять внимание к семьям участников спецоперации на Украине.

“Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что вы будете так же, как сейчас, уделять этому необходимое личное внимание. И это будет хорошим примером для других регионов тоже”, — сказал глава государства.

Также Путин обсудил с Воробьевым проблемы аварийного жилья и вопрос закрытия мусорных полигонов. Президент отметил, что регулярно получает положительные отзывы о работе подмосковных властей по данным вопросам.

Напомним, в начале апреля 2023 года Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации на Украине и их семей. Данный фонд создан для обеспечения достойной жизни и активной деятельности как самих участников СВО, так и членов их семей.