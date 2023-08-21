Шахматистка из России Александра Горячкина выиграла Кубок мира

Гроссмейстер Александра Горячкина Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам в Баку. В финале она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову. В субботу, 19 августа, прошла первая партия финала, по результатам которой был зафиксирован ничейный результат. В воскресенье, 20 августа, вторая партия также завершилась вничью. В понедельник, 21 августа, на тай-брейке оказалась сильнее 24-летняя Горячкина. Сначала она сыграла вничью черными фигурами, а затем обыграла соперницу из Болгарии белыми фигурами.

Ранее знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин признался, что не жалеет, что отказался принимать участие в Кубке мира. Он добавил, что в нынешней ситуации лучше пропустить соревнование и сохранить свое лицо, так как принципы ему дороже, чем выступать без флага и гимна.

Сайт KP.RU ранее писал о завершении вторых Игр стран СНГ, которые прошли в Минске. Вместе со странами Содружества в Беларуси соревновались множество других государств: ОАЭ, Египет, Иран, Куба, Венесуэла, Пакистан, всего 22 государства. Россия выиграла общий зачет с ошеломляющим преимуществом — 288 медалей, из них 149 золота.