В Белоруссии прокомментировали закрытие Литвой двух пунктов пропуска Фото: REUTERS

Белоруссия не станет остро реагировать на недружественные действия Литвы, и не изменит своего отношения к гражданам соседних стран после того, как литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на общей с Белоруссией границе. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

«Беларусь отреагирует на данный шаг Литвы спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран. Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются», - заявили в белорусском ведомстве.

По мнению МИД Белоруссии, эти действия Литвы связаны с предстоящими выборами, и идут во вред жителям этой страны, так как многие литовцы часто пользовались преимуществами безвизового режима. В Минске уверены, что Вильнюс просто пытается не допустить поездок своих граждан в Белоруссию, так как это разрушает негативный образ, созданный западной пропагандой в отношении Александра Лукашенко и всей республики.

В ведомстве пообещали, что будут реагировать на это спокойно, и не станут поддаваться на провокации. Отношение Минска к жителям всех европейских стран останется неизменным, вне зависимости от действий их властей.

Ранее KP.RU сообщил, что Литва объяснила закрытие КПП на границе с Белоруссией, и выразила нежелание закрывать границу полностью.