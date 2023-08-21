Aftonbladet: в Швеции избили организатора акций с сожжением Корана
Фото: REUTERS
В пригороде Стокгольма неизвестный напал на одного из организаторов акций с сожжением Корана Салвана Момика. Об этом рассказали в шведской газете Aftonbladet.
— Известный поджигатель Корана Салван Момика подвергся нападению в Седертелье в понедельник днем, — говорится в публикации.
По имеющейся информации, к организатору подошел неизвестный мужчина в боксерских перчатках и на арабском предложил ему «сыграть». Момика попросил мужчину не приближаться к нему, но неизвестный нанес ему несколько ударов и скрылся.
О состоянии пострадавшего на данный момент не сообщается, а полиция пока не смогла задержать никого из участников конфликта.
Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила очередную акцию с сожжением Корана у посольства Ирана в Стокгольме. О том, кто является организатором новой акции в правоохранительных органах не уточнили.