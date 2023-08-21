Минобороны: ВСУ вновь попытались ударить беспилотником по Белгородской области

Минобороны РФ: ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило об очередной безуспешной попытке киевского режима устроить теракт с применением беспилотника в Белгородской области.

“21 августа около 16.00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа”, — сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Уточняется, что подразделения ПВО обнаружили беспилотник над территорией области и успешно уничтожили его.

Напомним, ранее 21 августа около 14:30 мск киевским режимом была предпринята другая попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа. Расчет противовоздушной обороны ВС России также вовремя обнаружил и сбил вражеский беспилотник.