Переговоры между послом России и главой МИД Турции состоялись в Анкаре, фото: посольство РФ в Турции

В понедельник, 21 августа 2023 года, состоялась встреча посла России в Турции Алексея Ерхова и главы турецкого Министерства иностранных дел Хакана Фидана. Визит Ерхова был протокольным, приуроченным к повторному назначению Фидана на пост главы внешнеполитического ведомства Турции, о чём сообщили в пресс-службе российского посольства в Анкаре.

«21 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Турции Алексей Ерхов посетил с протокольным визитом вновь назначенного Министра иностранных дел Турции Хакана Фидана», - говорится в сообщении диппредставительства.

Уточняется, что темой для переговоров Фидана и Ерхова стали вопросы двусторонней и региональной повесток.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на принятие Россией и Украиной Анкары, как посредника в будущих мирных переговорах по прекращению конфликта.