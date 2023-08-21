Диггер Давыдов: группа в коллекторе Неглинки утонула из-за неопытности экскурсовода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исследователь московских подземелий Даниил Давыдов заявил, что столичные диггеры видели Константина Филиппова, гида погибшей группы, незадолго до ливня 20 августа.

Опытные исследователи не могут понять, почему Филиппов решился спуститься под землю, ведь проводить экскурсии в дождливую погоду нельзя. Это опасно. Всегда в такой ситуации туры отменяются, но он решил спуститься на свой страх и риск.

- Это в первую очередь была малоопытность Константина Филиппова, потому что он, несмотря на то, что проводил такие экскурсии, диггером не был и не увлекался подземельями. Это была просто его работа, — сказал в беседе с «Ридусом» гид-диггер.

Давыдов отметил, что организовывал тур Николай Дубас. Он пользовался большим авторитетом в профессиональном сообществе. Но в момент экскурсии был в отъезде и, наверно поэтому, не смог проконтролировать ситуацию.

Даниил Давыдов отметил, что были нарушены неписаные диггерские правила безопасности: Филиппов проигнорировал дождь и взял несовершеннолетних.

Ранее, депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять дело о гибели членов экскурсионной группы, проводивших осмотр подземных коллекторов Москвы, под личный контроль, сообщает RT.