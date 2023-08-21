Законопроект о сохранении пособия при выходе родителя на работу внесли в ГД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, который сохраняет ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае, если родитель выходит на работу.

Предполагается, что поправки должны быть внесены в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. В настоящее время право на выплату имеют родители, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума.

«Законопроект предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут приостановить или отменить выплату пособия до окончания назначенного срока выплаты», - говорится в документе.

Также сейчас пособие на ребенка сохраняется за родителем, если он работает неполный день или на дому, а также возобновляет обучение. Законопроект же подразумевает выход на работу из отпуска до того, как ребенку исполнилось полтора года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи. Глава государства также поручил проработать сохранение за матерями права на декретные выплаты в том случае, если они вернулись на работу до момента исполнения ребенка полутора лет.