Программа «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала 28 августа 2023 Фото: кадр из программы «Давай поженимся»

Шоу «Давай поженимся» вернется на телеэкраны уже 28 августа 2023 года. Именно тогда первый выпуск программы будет в эфире Первого канала. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

— Подтверждаем с 28 августа, — заявил собеседник агентства, отвечаю на вопрос о дате возвращения популярной программы.

Ведущая шоу Лариса Гузеева поведала, что новые выпуски будут более ориентированы на создание здоровых отношений между людьми и семью.

Напомним, что слухи о возвращении шоу «Давай поженимся» начались еще в начале марта 2023 года, но тогда один из сотрудников, занимавшихся проектом, опроверг появление новых выпусков в ближайшее время.

Стоить отметить, что в 2023 году самому проекту исполняется 15 лет, а некоторые из причастных к шоу отмечали, что возможно стоит задуматься над новой подачей и небольших изменениях формата.