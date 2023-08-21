Стоматолог Балакирева посоветовала есть яблоки для очищения зубной эмали Фото: Дмитрий Ахмадуллин

О красоте зубов мечтает каждый, но услуги стоматологов больно бьют по карману. Но можно использовать природные компоненты, чтобы, например, отбелить зубную эмаль.

Стоматолог Мария Балакирева назвала продукты, которые помогают очищать зубную эмаль. Важно помнить, что любая пища пойдет во вред, если не ухаживать за полостью рта. А вот если уделять достаточное внимание уходу, то проблем не будет.

Первыми помощниками в чистке эмали станут клубника, яблоки, некоторые овощи и фрукты. За счет содержащихся в них кислот, продукты способны справляться с зубным налетом и стирать следы кофе и чая.

- Необходимо также использовать зубную нить, особенно после того, как съели персик. Раз в полгода надо посещать стоматолога, делать ультразвуковую очистку и снимать зубные камни, - советовала Балакирева NEWS.

А вот кислые фрукты не очень полезны. В них содержится много лимонной кислоты. Такие фрукты губительны и для ЖКТ, поэтому после их употребления, необходимо выпить стакан воды.