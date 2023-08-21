Что случилось за день: главные события 21 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в понедельник, была задержана гражданка Украины, подозреваемая в шпионаже в пользу ВСУ. Женщина собирала сведения о военных объектах в регионе, искала места расположения систем ПВО и отслеживала передвижения российской боевой техники.

Этим успехи ФСБ не ограничились, так как сотрудники ведомства задержали одного из руководителей Одесской железной дороги, который организовал подрыв железнодорожных путей в 2022 году, ради ухудшения обороноспособности России.

21 августа также было возбуждено уголовное дело, но уже не связанное с Украиной. Сильные ливни, обрушившиеся на Москву, не помешали диггерам устроить нелегальную экскурсию в коллекторы. В результате погибли люди, пока что обнаружены тела троих человек, поиски в затопленных тоннелях продолжаются.

Российских школьников будут обучать базовым правилам обращения с беспилотниками, а также противодействию им. Это включат в программу начальной боевой подготовки, которую будут преподавать ученикам 10-11 классов на уроках ОБЖ.

В Нидерландах же, ночью понедельника, прогремела серия взрывов. Кто-то подорвал ряд зданий в Гааге, Амстердаме и Влардингене. Повреждены четыре здания и один автомобиль. Одной из целей стал новый магазин кроссовок.