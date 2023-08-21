Минюст РФ внес Conflict Intelligence Team* в список нежелательных организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции РФ внесло НПО Conflict Intelligence Team (“Сетевое объединение журналистов-расследователей”) и “Международное общественное движение Аллатра” в список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признала нежелательной на территории Российской Федерации.

“Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации“ на основании решений первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации”, — следует из сообщения Минюста РФ.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team, которая связана с ФБК*. По данным прокуратуры, главной целью “группы псевдожурналистов” были сбор и публикация сведений о российской армии и персональных данных солдатов ВС России.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ