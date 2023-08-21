Путин в видеоформате примет участие в саммите БРИКС с 22 по 24 августа 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«22–24 августа Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики», - сказано в заявлении.

Отмечается, что российский лидер расскажет участникам саммита о приоритетах председательства РФ в БРИКС, которое начнется в следующем году. Путин также выступит с видеообращением к участникам Делового форума объединения.

В ходе мероприятий саммита, а также в рамках неформальной встречи лидеров объединения планируется обсудить вопросы деятельности БРИКС и его возможное расширение, а также партнерство в ряде сфер. Итоговые договоренности будут зафиксированы в декларации саммита.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что глава России будет участвовать в саммите в режиме ВКС, а от российской стороны мероприятие лично посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

МИД Китая ранее отмечал, что Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС. По информации министерства, Китай всегда считал, что объединение является открытым и инклюзивным механизмом. Пекин поддерживает идею расширения организации и приветствует вступление большего количества стран-партнеров.