Экс-разведчик Риттер: Украина исчезнет с лица Земли в случае войны Запада и России Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что если киевский режим вместе с союзниками из военного блока НАТО объявит России “настоящую войну”, то Украина исчезнет с лица Земли.

“Киев, Львов и другие украинские города исчезнут, если они (западные страны) задумают развязать настоящую войну с Россией”, — заявил экс-разведчик в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Риттер также предостерег власти ФРГ и остальных западных стран от поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его мнению, подобное оружие не способно повлиять на ход конфликта, однако может привести к его эскалации

“Берлин только спровоцирует более мощный ответный удар России”, — добавил Риттер.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что готовность стран Запада вкладывать в Украину ресурсы создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта.

Также Шойгу неоднократно подчеркивал, что военная помощь Украине от западных союзников не повлияет на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.