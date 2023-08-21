В Анапе спустя трое суток нашли живой пропавшую 9-летнюю девочку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 августа, в понедельник, была найдена 9-летняя девочка, которая ушла из дома 19 августа 2023 года, и с тех пор одна бродила по улицам Анапы, пока 20 числа её не встретила сердобольная местная жительница, временно приютившая ребёнка. Об этом сообщил «КП-Краснодар».

«Девочка с 20 августа находилась дома у незнакомой ей женщины. Когда в СМИ начали массово появляться сообщения о пропавшей несовершеннолетней, женщина сразу же обратилась в полицию. Сейчас с ребенком беседуют и выясняют причину ухода от опекунов», - заявил источник в правоохранительных органах.

Известно, что девочка приехала в Анапу 19 августа, со своей приёмной матерью, однако в тот же день они поссорились в местном магазине, и расстроенный ребёнок просто ушёл на ближайшую детскую площадку, а оттуда и вовсе пропал. К счастью, со счастливым финалом.

Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодарском крае был найден живым 8-летний мальчик, пропавший на трое суток.