Задержан подозреваемый по делу об отравлении шаурмой 107 человек во Владимире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержан подозреваемый по делу о массовом отравлении жителей города Владимир, которые употребляли шаурму, купленную в разных районах, в разное время. Всего числится 107 пострадавших, подозреваемым же оказался 46-летний житель Московской области, сообщили в пресс-службе СК по Владимирской области.

«Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области», - заявили в ведомстве.

Следствие полагает, что подозреваемый занимался поставками пищевой продукции в точки общепита, где продавали шаурму, вызвавшую отравление у более чем сотни жителей города. Известно, что мясная продукция, поставляемая жителем Подмосковья, была не только небезопасной, но и грубо перерабатывалась, что нарушает санитарно-эпидемиологические нормы.

Подозреваемого допросили, в настоящее время решается вопрос о том, какую меру пресечения ему назначить.

Ранее KP.RU сообщил, как оценивают ситуацию пострадавшие от употребления владимирской шаурмы люди.