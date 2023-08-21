Политолог Журавлев считает, что Украина вряд ли пойдет на компромиссы с Россией Фото: Александр КОЦ

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Украина пока не готова идти на переговоры с Россией, хотя и может сделать вид, что переговоры могут начаться.

При этом эксперт не исключает, что в Киеве даже могут предложить различные варианты и соглашения, но только с тем, чтобы потом отказаться от договоренностей.

Такой шаг может быть необходим стране для того, чтобы выиграть время. На деле же переговоры невозможны, пока Запад не разрешит пойти на такой шаг.

Пока же будет только демонстрация готовности к компромиссам, как сообщалось в Стамбуле и Минске.

- Но Украина стоит в позиции, когда требует выполнения собственных условий взамен на обещания, — считает Журавлев Lenta.ru.

По мнению эксперта, США будет и дальше давить на Киев. В ответ Украина возможно согласиться с территориальными изменения, а взамен получит право вступить в НАТО.

Не исключено, что Киев даже согласится на присутствие российских военных. Но Штаты вес равно будут копить новое оружие для передачи Киеву.

- Оружие банально заканчивается, а для того чтобы развернуть производство до объемов холодной войны, нужно время, - объяснил политолог.

В настоящий момент, по мнению Журавлева, возможна только заморозка конфликта.

Тем временем, военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов отметил, что Запад может заставить Украину сдаться в случае провала контрнаступления. Россия получила прямой сигнал. Теперь все зависит от ответа, сказал эксперт Царьграду.

Ранее, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что БПЛА в какой-то степени позволяют компенсировать нехватку у ВСУ истребителей, в том числе F-16. При этом украинские власти уже объявили о договорённости с Нидерландами о поставках этих самолётов, пишет RT.