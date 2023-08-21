Экс-агента ЦРУ Макговерна рассмешили заявления Байдена о поражении России Фото: REUTERS

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн рассмеялся после того, как ему сообщили о словах президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявившего о "поражении" России в конфликте на Украине.

Ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано в беседе с экспертом напомнил, что ранее Байден много раз повторил, что РФ проиграет Украине. В то же время он показал Макговерну отрывок выступления советника главы Белого Дома по безопасности Джейка Салливана, который заявил, что США не будут прогнозировать исход конфликта, так как это практически невозможно сделать.

«Разве правая рука не знает, что делает левая, или правая рука, в этом случае Джейк Салливан, поняла, что происходит на самом деле и столкнулась с реальностью?» - поинтересовался ведущий.

В ответ на это Макговерн рассмеялся, напомнив, что с похожими заявлениями ранее выступали глава ЦРУ Билл Бернс и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся, услышав о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать наступление весной 2024 года. Тогда эксперт отметил, что способность украинской армии наносить эффективные удары по российский войскам только снижается. Большое число военных ВСУ погибает в ходе конфликта и Украине некем их заменить, уточнял экс-аналитик.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря об украинском наступлении, отмечал, что ВСУ не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери.