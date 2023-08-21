В Союзе автомобилистов поддержали возвращение контроля средней скорости Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 марта 2024 года в ПДД появится понятие «средняя скорость». Это значит, что водителям, которые научились «обманывать» камеры, придется раскошелиться. Речь идет о манере езды, когда автомобилист превышает скорость, но тормозит перед камерой, тем самым предотвращая нарушение. Теперь же, будет анализироваться временной отрезок, за который он преодолел расстояние от камеры до камеры.

Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что нет разницы, будет ли установлен контроль по средней или моментальной скорости. Важно что нарушение будет выявлено, а лихач понесет наказание. А вот каким методом это будет установлено - не важно.

- Контроль моментальной скорости работает более жестко по отношению к водителю: он не дает возможности водителю нивелировать погрешность спидометра, уклон дороги, уход от столкновения, — сказал Шапарин «Новым известиям».

Подобная норма действовала и ранее, и большинство водителей признавали ее справедливой. Но при условии, что такой подход используется на участке, где регулярно фиксируются нарушения.